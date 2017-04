Noch nicht lange ist es her, dass sich mehrere Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren trafen, um gemeinsame Zeit zu verbringen und (ökumenische) Gottesdienste vorzubereiten.

Nun ist es soweit und der erste Lichtzeitgottesdienst findet am 29.04.2017 um 18:00 Uhr in der katholischen Kirche St. Maria Immaculata in Mellendorf statt.Das Thema des Gottensdienstes lautet: "Let's go! Auf dem Weg mit Jesus" und handelt von dem Umgang von Jugendlichen mit Gott und der Botschaft Jesu.Begleitet wird der Gottesdienst vom Chor Leuchtfeuer und musikalisch untermalt von Mitgliedern der Jugendkirche Mellendorf. Die Mädchen und Jungen freuen sich über eine zahlreiche Teilnahme.Weitere Informationen gibt es auch unter jugendkirche.mellendorf@gmail.com