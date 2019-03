Kirche feiert(e) Karneval

Am Aschermittwoch ist alles vorbei, doch zuvor, am 02.03.2019, feierte die katholische Kirchengemeinde St. Marien ihren traditionellen Gemeindekarneval.

Das Organisationsteam hatte kräftig gearbeitet und das Karl-Heine-Haus in Mellendorf in einen Faschingssaal verwandelt.

Tombola ist Höhepunkt des Abends

Förderverein freut sich über Spende

Großes Lob an die Sponsoren

Die Rekordzahl von maximal 94 Faschingslosen waren im Vorhinein verkauft worden und es wäre auch kein Problem gewesen, noch weitere 20 Lose zu verkaufen. Alle wollten sich das Ereignis nicht entgehen lassen und waren mit den unterschiedlichsten Verkleidungen gekommen.Als die Tür um 19:30 Uhr öffenete, war der Saal schnell gefüllt. Pünktlich um 20:11 Uhr wurde dann der Abend vom „Schwarzen Schaf“ mit einer kleinen Ansprache eröffnet.Direkt im Anschluß spielte DJ Martin, der zum ersten Mal für die Veranstaltung gewonnen werden konnte, zum Tanz auf. Der kleine Imbiss, bestehend aus verschiedenen gespendeten Salaten, Baguettes, Bockwürstchen und Nachtischen war im Nu vertilgt. Die Creperie on Tour ( http://www.gaumencharmeur.de/ ) mit Ihrem Pâtissier Sébastien zauberte die leckersten Crepes und hinter der Theke sorgte unser "Wirt" Peter für den Nachschub an Getränken.Der Höhepunkt des Abends war natürlich wieder die beliebte Tombola, für die es sich wieder viele der einheimischen Gewerbetreibenden und private Sponsoren nicht nehmen ließen, tolle Preise zu sponsern. Von verschiedenen Gutscheinen über selbstgebastelte Einkaufstaschen bis hin zum Rucksack standen viele unterschiedliche Präsente zur Verfügung. Der Hauptpreis waren zwei Eintrittskarten für das Handball-Bundesligaspiel der „Recken“ mit Zugang zur VIP-Lounge. Die Glücksfee Theresa zog die Gewinner der einzelnen Preise.Auch danach wurde noch kräftig gefeiert und die Tanzfläche war ständig gefüllt. Als DJ Martin gegen 2:30 Uhr am frühen Morgen „Wer hat an der Uhr gedreht, …“ spielte, wussten auch die letzten Jecken, dass sich die Party dem Ende näherte.Am Ende waren sich alle einig: Auch im Jahr 2020 wird es wieder ein "Kirche feiert Karneval" geben.Schon bei der Planung der Feier einigten sich die Mitglieder des Orga-Teams darauf, den Überschuss des Abends an den Förderverein St. Maria Immaculata Mellendorf e.V. zu spenden, um die Umgestaltung des Kirchenvorplatzes mitzufinanzieren.Nachdem die Abrechnung fertig war, übergab Christian Widera stellvertretend für das Orga-Team den Betrag an den stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins Herrn Gerhard Vogelsang.Zum Schluss möchten wir uns recht herzlich bei unseren Sponsoren bedanken, ohne die die Tombola nicht möglich gewesen wäre:- Conflag, Bissendorf- Erlebnisgärtnerei Borgas, Mellendorf- EDEKA-Markt Lüders, Wennebostel- Restaurant Artemis, Mellendorf- Bistrorante Edessa, Bissendorf- Restaurant Eichenkrug, Mellendorf- Restaurant Romantico, Mellendorf- Restaurant Syrtaki, Bissendorf- Restaurant Altes Zöllnerhaus, Schlage-Ickhorst- Taubert’s Haar- & Bartschneiderei, Bissendorf- Salon Anja Kersten, Gailhof- Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Wennebostel