Kirche feiert Karneval ist ausverkauft

Alaaf und Helau, bald ist es wieder soweit. Am 02.03.2019 feiert die katholische Kirchengemeinde St. Marien in der Wedemark ihren beliebten Gemeindefasching.

Doch für Spätentschlossene gibt es leider eine schlechte Nachricht:Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich auf die Warteliste setzen zu lassen. Entweder nach den Sonntagsgottesdiensten am 10.02.2019, 17.02.2019 bzw. 24.02.2019 in der katholischen Kirche St. Marien, Mellendorf, oder per E-Mail unter Karneval2019@online.deUnd ansonsten gibt es den Tipp: Am besten schon einmal den 22.02.2020 vormerken, wenn es wieder heißt: "Kirche feiert Karneval".