Kirche feiert Karneval 2020

Alaaf und Helau, bald ist es wieder soweit. Am 22.02.2019 feiert die katholische Kirchengemeinde St. Marien in der Wedemark ihren beliebten Gemeindefasching.

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr mit der Rekordteilnahme von 94 Jeckinnen und Jecken findet auch im Jahr 2020 wieder der Gemeindefasching im Karl-Heine-Haus, Karpatenweg 1, 30900 Wedemark statt. Am 22.02.2020 ab 20:11 Uhr heißt es wieder "Kirche feiert Karneval". Einlass ist ab 19:30 Uhr.Das Orga-Team konnte wie beim letzten Mal "DJ Martin" für die musikalische Gestaltung des Abends sowie Sébastien von der "Creperie on Tour" für den Gaumenschmaus gewinnen. Natürlich sind mit dem Erwerb des Faschingsloses für 10€ wieder ein kleiner Imbiss und die Teilnahme an der beliebten Tombola inklusive.Faschingslose gibt es zum Preis von 10€ nur im Vorverkauf an folgenden Terminen:12.01.2019: Katholische Kirche St. Marien, Mellendorf (ca. 12:00 Uhr),19.01.2019: Katholische Kirche St. Marien, Mellendorf (ca. 12:00 Uhr),26.01.2019: Katholische Kirche Heilig Geist, Schwarmstedt (ca. 10:00 Uhr),02.02.2019: Katholische Kirche St. Paulus, Großburgwedel (ca. 12:00 Uhr),09.02.2019: Katholische Kirche St. Marien, Mellendorf (ca. 12:00 Uhr),16.02.2019: Katholische Kirche St. Marien, Mellendorf (ca. 12:00 Uhr),immer nach den Sonntagsgottesdiensten.Das Team freut sich auf zahlreiche Närrinnen und Narrhalesen mit oder ohne Verkleidung.