Ein Sommernachtstraum mitten im Frühling !

Zwei prachtvolle Abende mit Gesang, Spaß, Liebe

Die 10.4 der IGS Wedemark führt „Shakespeare – Ein Sommernachtstraum“ auf. Sie spielen nach dem Text- und Musikheft von Heinz Rudolf Kunze und Heiner Lürig. Einige haben sicherlich das Stück in den Herrenhäuser Gärten erlebt. Nun wurde es von den Schülerinnen und Schülern in der Wedemark umgesetzt.Es ist das sechste und leider auch letzte Mal, dass diese Gruppe so zusammenspielt. In den beiden Aufführungen am 26. und 27. März 2019 können die Zuschauer erleben, wie engagiert und mutig die jungen Schauspieler im Alter von 14 bis 18 Jahren auf der Bühne agieren, spielen und singen.Aufgrund der Spielfreude konnten alle Rollen doppelt besetzt werden, so dass es sich lohnt, an beiden Abenden zu erscheinen, um beide Gruppen spielen zu sehen.Der Eintritt ist frei, um Spenden werden gerne am Ende des Abends gebeten.Der Besuch lohnt sich!Dienstag, 26. März 2019, 19 UhrMittwoch, 27. März 2019, 19 UhrForum der IGS Wedemark (Campus W)Fritz-Sennheiser-Platz 330900 Wedemark