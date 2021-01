Besuch der Marie-Encke-Schule

, 1885-1945, geb. in Groden b. Cuxhaven, gest. in Bad Frankenhausen/Thüringen, hat zwischen Sept. 1905 - Juli 1906 die Marie-Ecke-Schule als Seminaristin im Zuge einerbesucht. Ihr Abitur hat sie 1905 am Oberlyzeum in Sondershausen abgelegt.Als Abschiedsgeschenk ihrer Klasse der höheren Töchterschule, hat sie ein Wilhelm-Busch-Album bekommen mit dem Eintrag und dem Namenverzeichnis ihrer Schülerinnen (als Anlage beigefügt). Die Schülerinnen entstammen wahrscheinlich überwiegend aus ortsansässigen Familien von Kaufleuten und Handwerkern von Naumburg.Zum Hintergrund meiner Großmutter: Sie hat zwischen 1907 - 1910 das Konservatorium in Sondershausen besucht (Klavier, Theorieausbildung). Nach der Heirat im Jahr 1910 ist sie nach Bad Münstereifel/Rheinland gezogen. Sie hat seit ihrem 13. Lebensjahr komponiert mit insgesamt ca. 750 Kompositionen ! Durch die starke Lobby der Männer in der Musikbranche hat sie aber in der Öffentlichkeit kaum Beachtung gefunden, außer einigen regionalen Aufführungen und Radiosendungen in Hamburg/Berlin/Köln mit ihren Kompositionen.Ich bin aktuell dabei ein Buch über diese Zeit zu schreiben. Die Zeit in Naumburg möchte ich gerne im Buch berücksichtigen.