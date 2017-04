AnySingElse lädt zum Frühlingskonzert ein

Wedemark : Sankt-Michaelis-Gemeinde Bissendorf |

Gesangsklasse verspricht abwechslungsreiche Stimmgewalt



Nach dem sehr erfolgreichen Konzert im November letzten Jahres wird die Langenhagener Gesangsklasse AnySingElse am Sonntag, 21. Mai, erneut zu Gast in der Sankt-Michaelis-Kirche sein und sich mit einer bunten Mischung ihres musikalischen Könnens in die Herzen der Zuhörer singen. Die unter der Leitung von Ted Adkins stehende und auf amerikanische Crossover-Musik spezialisierte Gruppe wird schwungvolle Klassiker wie „Phantom Of The Opera“, das „Oh, Happy Day-Medley“ sowie „Ain't No Mountain High Enough“ erklingen lassen und darüber hinaus mit sanften Stücken wie „Bridge Over Troubled Water“, „I Believe“ und „River In Judea“ sehr gefühlvolle Atmosphäre erzeugen.



Darüber hinaus dürfen sich die Zuhörer auf Lieder, die von einzelnen Sängern und Sängerinnen präsentiert werden, freuen. Begleitet werden die Musiker von Pianistin Ljubov Denisov, die im Januar die Nachfolge des langjährigen Pianisten Lei Zhang antrat.



„Wir sind gut vorbereitet und freuen uns sehr darauf, die Menschen in die Welt der Musik zu entführen“, sagt Adkins, der die Gruppe 2009 gründete, sie seitdem kontinuierlich formt und dabei Unterstützung von Rudolf Neumann erfährt. Beide versprechen abermals einen unvergesslichen Konzertabend.



Das Frühjahrskonzert findet am Sonntag, 21. Mai 2017, um 18:00 Uhr, in der Sankt-Michaelis-Gemeinde Bissendorf, Am Kummerberg 4, 30900 Wedemark, statt. Einlass ist ab 17:30 Uhr. Der Eintritt ist frei.



Mehr über AnySingElse erfahren Sie auf der Homepage www.anysingelse.de.