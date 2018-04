Wedemärker NaturFreunde wandern zum Schloss Marienburg

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Das einzige Königsschloss Norddeutschlands, im Stil einer mittelalterlichen Höhenburg auf dem Marienberg hoch über der Leine gelegen, ist Ziel der Wanderung der Wedemärker NaturFreunde am Samstag, 21. April 2018. Um 8.40 Uhr treffen sich die Teilnehmer am Bahnhof Mellendorf zur Fahrt mit Bahn und Bus nach Schulenburg (Leine); nach Absprache ist der Zustieg an einer anderen S-Bahnstation möglich. Die ca. 8 km lange Tour führt am Leineufer entlang zum Schlossberg und auf Waldwegen auf den Adenser Berg und hinauf zum Schloss. Dort ist am Mittag die Einkehr vorgesehen. Interessierte können an einer der öffentlichen Führungen teilnehmen oder auch einen Turmaufstieg wagen, bevor gegen 16 Uhr die Rückfahrt direkt vom Parkplatz des Schlosses beginnt. Für die Wanderung ist festes Schuhwerk erforderlich. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine frühzeitige Anmeldung bei der Wanderleiterin Ingrid Mehrmann erforderlich (Tel. 05130/40518). Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Fahrkosten für Mitglieder 4 Euro, für Gäste 7 Euro – Schlossführung oder Turmbesteigung zahlt jeder selbst).