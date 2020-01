Tagesfahrt in den Harz Soldatenkameradschaft Mellendorf

Wedemark : Mellendorf |

Soldatenkameradschaft Mellendorf und Umgebung

Von 1 8 9 1 e. V.



T a g e s f a h r t

Erleben Sie Quedlinburg / Wernigerode / HSB / /Harz

Einmalige Gelegenheit ! ! ! !

Gäste sind willkommen !!!

Termin: Sonntag 16.08.2020



06.45 Uhr : Abfahrt von Hellendorf- Karsten-Meier

07.00 Uhr : Abfahrt von Mellendorf - Minimal

09.30 Uhr : Eintreffen in Quedlinburg / Freizeit

10.30 Uhr : Bahnfahrt HSB 8963

(Harzer Schmalspurbahn Fahrt durch das Selketal ca.1 Std)

(Das Selketal gilt als der wohl romantischste Teil des Streckennetzes)

11.45 Uhr : Mittagessen im Morada Hotel Alexisbad , Kreisstr 10 0394 84 / 98-0

13.00 Uhr : Weiterfahrt mit Bus nach Wernigerode

14.00 Uhr : Miniatur-Harz im Bürgerpark Wernigerode mit 60 Modellen 1:25 Landschaftskulisse aus Bonsai-Bäumen, Bergen, Felsen und Bachläufen, mit zahlreichen Modell-Loks und Waggons, die auf insgesamt ca. 400 m Streckenlänge fahren

15.15 Uhr: Fahrt mit Bus in die Altstadt

15.30 Uhr: Stadtführung durch die Altstadt /

Möglichkeiten zum Kaffeetrinken, etc.

18.00 Uhr : Rückfahrt durch den Harz

20.30 Uhr : Ankunft in Hellendorf / Mellendorf



Preis : 55,- €

Leistungen :

 Busfahrt mit einem modernen Reisebus 1-a-Bus 0151 5040 1616

 Frisches Brötchen

 Fahrt mit der HBS 8963 03943 5588-0

 Mittagessen Morada-Hotel Alexisbad 0394 84 / 98-0

 Eintritt Bürgerpark- Miniaturpark 03943 4089 111

 Stadtführung Wernigerode 3943 5537 835



Anmeldungen bei

Wilhelm Balke Tel.: 5929

Andreas Günzel Tel.: 39204