Wedemark : Gartenfreunde Mellendorf |

Das traditionelle Sommerfest der Wedemärker NaturFreunde findet in diesem Jahr am Samstag, 7. Juli, ab 12 Uhr vor dem Vereinsheim der Gartenfreunde Mellendorf, statt. Alle Mitglieder und natürlich auch am Vereinsleben interessierte Gäste sind herzlich eingeladen, dort ein paar vergnügte Stunden in der Gemeinschaft bei Spaß und Spiel zu verleben. Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt mit Spanferkelbraten und Salaten am Mittag und Kaffee und Kuchen am Nachmittag.

Um besser planen zu können, bittet der Vorstand um möglichst frühzeitige Anmeldung bei Ingrid Mehrmann, spätestens bis Samstag, 30. Juni (Tel. 05130/40518).