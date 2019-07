Schützenfest in Hellendorf 18.08.2019

Wedemark : Hellendorf |

Schützenverein Hellendorf





Dorf- und Schützenfest in Hellendorf

am 18.08.2019







für alle Hellendorfer Bürger - innen,

Mitglieder, und Freunde des Vereines,

ob jung oder alt !



Achtung :

Dieses Jahr nur 1 Tag im Dorfgemeinschaftshaus, Sandbergweg 22 !



Siehe auch aktuell : www.Hellendorf.info



Der Festablauf und nähere Informationen sind auf der Rückseite zu finden.

















Festablauf







Sonntag, den 18.08.2019

10.00 Uhr „Lumm`s Frühstücksbüfett“,

anschließend Proklamation der Könige

und 35 Jahre Patenschaft mit 3./FJgRgt 2 (3./ Feldjägerregiment 2)



Frühstück zum Preis von 13,00 € pro Person

und 6,00 € pro Kind von 6-14 Jahren

bis 5 Jahre kostenlos



Wegstrecke des Festumzuges:

Marschroute: Sonntag, den 18.08.2019 von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Festplatz – Sandbergweg – Am Bostelberge° (Friedhof°) – Am Bostelberg – Sommerbosteler Str (Kinderkönig°)

– Sommerweg – Grüner Weg – Florastr ° (Volkskönig°) – Mellendorfer Kirchweg – Überquerung L190 –

– Andersenweg – Am Silberberg - Stachgrund° (Jugendkönig°) – Am Silberberg - Postdamm° (König°)

– Andersenweg – Überquerung L190 – Mellendorfer Kirchweg – Am Bostelberge – Sandbergweg – Festplatz°



- Wir bitten um festliches Schmücken der Wegstrecke





ab 16.00 Uhr Kaffeetafel mit selbstgebackenem Kuchen für alle.





Neu: Große Hüpfburg der Feuerwehr Wedemark

Treckerrundfahrten nach dem Festumzug



(2020 100 Jahre Schützenverein)





Wir würden uns freuen, Euch auch in diesem Jahr bei uns begrüßen zu dürfen!





Die Essenmarken hierfür sind erhältlich bei:

(Achtung nur beschränkte Sitzplätze!)





Essenmarkenverkauf bei :

Wilhelm Balke Tel. 5929

Hartmut Pflüger Tel. 3331 im Laden



bis Samstag, den 10.08.2019









