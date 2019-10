Scheinepreisschießen in Hellendorf

Wedemark : Hellendorf |

Schützenverein Hellendorf e.V



Einladung für alle Hellendorfer

zum Schweinepreisschießen

Samstag : 09.11.2019

von 15:00 bis 17:00 Uhr

Übungs- und Vorschießen

am Mittwoch

06.11.2019 von 19:00 Uhr – 21:00 Uhr



Austragungsort : Schützenhaus / Dorfgemeinschaftshaus Hellendorf, Sandbergweg 22

Austragungszeiten : Samstag 09.11.2019 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Teilnehmer : Alle Hellendorfer Bürger,

3./ Feldjägerregiment 2, 3./FJgRgt 2,

und Schützenmitglieder des SVH sind willkommen! Alle Hellendorfer Kinder und Jugendliche sind ebenfalls eingeladen ! Kinder unter 12 Jahren schießen gefahrlos mit dem Lasergewehr !

Übungs- und Vorschießen am Mittwoch 06.11.2018 von 19:00 Uhr – 21:00 Uhr

Wettbewerb : Luftgewehr sitzend aufgelegt auf Teilerscheiben – 10m

Gewehre, Scheiben und Munition stellt der Ausrichter

Schießen : Geschossen wird auf Teilerscheiben, je Teilerscheibe ein Schuß

(Probescheiben werden nicht ausgegeben)



Startgeld : Mindesteinsatz 5,00 € = 1x 5er Streifen Teilerscheiben

Nachlösung 5,00 € = 2x 5er Streifen ( Menge beliebig ! )

Jugend 12-17 J 5,00 € = 1x 5er Streifen Teilerscheiben

Nachlösung 2,50 € = 2x 5er Streifen Teilerscheibe (Maximal 10,-€ )

Wertung : Durch Teilermeßgerät. Die zwei niedrigsten Teilerergebnisse gelten.

(Bei Gleichheit von Teilersummen entscheidet der bessere Teiler)

Laser- Kinder bis 11 zahlen pro Satz 2,-€ , Höchsteinsatz 3 Satz: 6,-€ !

Wertung : Der beste Satz zählt ! !



Preisverleihung : Nach Beendigung des Schießens und der Auswertung !

Abschluß : Gemeinsames Wurstessen mit Umtrunk ! Wer nicht mit schießen möchte, kann selbstverständlich am Wurstessen teilnehmen (Preis 5,- € ) .



Allen Teilnehmern wünschen wir recht viel Spaß , Erfolg und “ GUT ZIEL !“



Es freuen sich auf rege Teilnahme: die Schießsportleiter und der Vorstand !