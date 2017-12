Resser Heidehoppers - Nikolaustanzen

Zur Freude aller kam dann auch der Nikolaus – unsere Präsidentin war sehr fleißig und hatte für alle ein kleines, selbstgenähtes Präsent dabei. Und als besondere Überraschung wurde am Ende des Abends an alle Anwesenden zum Andenken und als kleiner Gag ein Nikolaus-Dangle* verteilt.* Ein Dangle ist ein kleines Schildchen zum Anhängen an das Namensschild. Gäste-Dangles werden von vielen Clubs an Besucher als Erinnerung ausgegeben. Zu besonderen Anlässen kann ein Club auch ein entsprechendes Dangle ausgeben, dann handelt es sich meistens um ein Fun-Dangle.