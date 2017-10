Oktoberwanderung der Wedemärker NaturFreunde rund um den Gehrdener Berg

Am Bahngleis

Am Sonntag, 22. Oktober, treffen sich die Wedemärker NaturFreunde um 8.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf, um mit der S-Bahn nach Lemmie zu fahren. Hier beginnt die etwa 11 km lange Wanderung rund um den Gehrdener Berg unter der Leitung von Ingrid Mehrmann. Die abschließende Einkehr ist im Café am Markt geplant. Für die Wanderung sind festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung erforderlich, Wanderstöcke werden empfohlen. Die Wanderleiterin bittet wegen begrenzter Teilnehmerzahl um möglichst frühzeitige Anmeldung (Tel. 05130/40518). Gäste sind wie immer herzlich willkommen.