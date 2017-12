Kurzausflug der Wedemärker NaturFreunde im Januar

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Der monatliche Kurzausflug führt die Wedemärker NaturFreunde am Donnerstag, 11. Januar 2018, in das Landesmuseum Hannover, und zwar in die Sonderausstellung „Silberglanz. Von der Kunst des Alters“. Kaum ein Thema ist inzwischen für die Gesellschaft so bedeutend wie das Älterwerden. Welche Vorstellungen mit dem Alter verknüpft werden, wird an Kunstwerken aus über drei Jahrtausenden, vom Alten Ägypten bis in die Gegenwart, gezeigt.

Anschließend ist ein Spaziergang zum Hohen Ufer der Leine verbunden mit einer Einkehr im Café „Anna Leine“ geplant.

Zur Fahrt nach Hannover treffen sich Interessierte um 9.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf. Nach Absprache ist der Zustieg an einer anderen Bahn­station möglich (Kosten für Eintritt und Fahrt für Vereinsmitglieder 12 Euro, für Gäste 15 Euro). Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann (Tel. 05130/40518). Gäste sind wie immer herzlich willkommen.