Kinderfest in Gailhof

10.09.2017 von 11:00 bis 17:00 Uhr

Tour 31 – Wedemark-Gailhof

Auf dem Außengelände des Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof der Region Hannover veranstalten die Jugendverbände in der Region Hannover gemeinsam mit dem Seminarhaus und dem Team Jugendarbeit der Region Hannover ein buntes Kinderfest. Wir erwarten unter anderem spannende Experimente mit den Forscher-Kids, sportliche Herausforderungen beim Bungee Run mit der Sportjugend Hannover und einen Kinderzirkus. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.Es gibt Gegrilltes, Kaffee und Kuchen und an der Crêperie französisch-deutsche Spezialitäten. Beim Kistenklettern können die Kinder ihren Mut und die Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Feinmotorik ist im MurmiLand gefragt. Die Jugendverbände in der Region Hannover & Freunde halten für Klein und Groß ein tolles Mitmach-Programm vor.Wie viele Holzhütten stehen in dem kleinen Waldstück auf dem Gelände des JuGS in Gailhof?Jugend- Gäste- und Seminarhaus GailhofAm Jugendheim 730900 WedemarkGVH-Fahrtipp: Ab Hbf. Hannover: S4 (Abfahrt stündlich: 9.40, 10.40, … Uhr, Fahrtdauer 23 Min.) oder erixx RB38 (Abfahrt stündlich: 9.51, 10.51, … Uhr, Fahrtdauer 16 Min.) bis Bahnhof Mellendorf. Weiter mit Shuttlebus. Letzte Abfahrt zur Verlosung: 16.54 Uhr mit S4 ab MellendorfRegionsjugendring Hannover e.V.Hildesheimer Str. 2030169 HannoverTelefon: 0511-85 46 85E-Mail: info@rjr-hannover.deWir sind Inklusionsunterstützer.In Kooperation mit dem Team Jugendarbeit und dem JuGS der Region Hannover.