Februar-Kurzausflug der Wedemärker NaturFreunde nach Hannover

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Der monatliche Kurzausflug der Wedemärker NaturFreunde am Donnerstag, 14. Februar 2019, hat das Veterinärmedizinhistorische Museum der Tierärztlichen Hochschule Hannover zum Ziel.

Die Sammlung zeigt die Entwicklung der Lehrstätte über die königliche Roß-Arzney-Schule, gegründet 1778 von König Georg III., und deren Anerkennung als Universität von 1913 bis heute und das historische Spektrum tierärztlicher Forschung und Praxis. Grundlage der Tiermedizin bildete die Pferdeheilkunde, die sich dann auf andere landwirtschaftliche Nutz- und Haustiere ausweitete.

Zu sehen sind zahlreiche Instrumente und Geräte, u. a. zu Diagnostik, Operationen, Aderlass, Zahnbehandlung, Geburtshilfe, Hufbehandlung und Seuchenbekämpfung. Die Objekte sind in einer sinnvollen Auswahl als Schausammlung auch für Laien verständlich präsentiert. Als Fachmuseum für tierärztliches Kulturgut ist dieses Museum einmalig in Deutschland.

Im Anschluss an die etwa einstündige Besichtigung ist je nach Lust und Laune bzw. Wetterlage ein kleiner Spaziergang geplant, abschließend die Einkehr in einem Café. Interessierte treffen sich um 9.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf, nach Absprache ist der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich. Nähere Informationen und wegen begrenzter Teilnehmerzahl möglichst frühzeitige Anmeldung bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann (Tel. 05130/40518). Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Kosten für Vereinsmitglieder 4 Euro, für Gäste 7 Euro).