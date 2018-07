ESC Wedemark Sonntags Flohmarkt Eishockey Inlinehockey Trödel

Wedemark : hus de groot Eishaus |

Am 5. August Letzter Großflohmarkt

der Saison im Eisstadion Mellendorf



Wieder Spezieller Bereich für Eishockey- und Inlinehockey - Ausrüstung



Nach dem riesigen Erfolg des ersten Flohmarktes dieser Saison findet der traditionelle Flohmarkt in der hus de groot EISARENA jetzt zum zweiten Mal statt.



Am Sonntag, den 5. August ab 7 Uhr kann man seinen Verkaufsstand aufbauen.

Ab 11 Uhr fängt der Flohmarkt offiziell an.

Der Ausrichter ist wieder der ESC Wedemark Scorpions e.V.

Gestaltung: Alles wie immer!

Es ist ein ganz normaler Flohmarkt für die Wedemark und die Region.



Angeboten wird klassisches „Second Hand“, Trödel und Raritäten.



Besonderheit Nr. 2: Es wird wieder einen speziellen Bereich für Eishockey-und Inlinehockey- Sachen geben!



Es wird lediglich eine Pauschale in Höhe von 15,- Euro pro Stand bis 3,- Meter breite zur Deckung der Kosten erhoben.

Anmeldung nicht nötig.

Aufbau ab 7 Uhr.

Offizieller Start um 11 Uhr.



Es wird ab morgens Brötchen, Kaffee & Kuchen geben und ab mittags Leckeres vom Grill.

Kuchen auch zum Mitnehmen.

Fragen und Infos bitte unter Rufnummer 05130 9594-0.