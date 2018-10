Erinnerungen an die Schwarze Kunst: Wedemärker NaturFreunde besuchen das Buchdruck-Museum Hannover

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Weiß noch jemand, was ein „Zwiebelfisch“, ein „Majuskel“ oder ein „Fliegenkopf“ ist? Diese Begriffe wurden im Laufe der Jahrhunderte von Buchdruckern und Schriftsetzern entwickelt, inzwischen eine ausgestorbene Fachsprache. Um das Wissen der Nachwelt zu erhalten, wurde 2002 von Setzern, Druckern, Buchbindern und weiteren Fachkollegen/ innen das Buchdruck-Museum Hannover gegründet. Träger ist der Verein „Freundeskreis Schwarze Kunst e. V.“ Mehr als 80 Kollegen/innen aus allen Bereichen des Buchdruckes tragen mit ihren Mitgliedsbeiträgen und ihrer Mitarbeit zum Bestehen dieses einzigartigen Museums in der Region Hannover bei. Die Werkstatt ist eingerichtet im Stil einer für den Stadtteil Linden typischen Hinterhof-Druckerei der 50er Jahre. Bei einem Besuch werden Interessierte von ehemaligen Facharbeitern aus dem grafischen Gewerbe begleitet und bekommen die Arbeitsweise und Methoden der Fertigung von Drucksachen genau erklärt. Die Gäste haben dann die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen und eigene Kreationen zu erstellen. Auch bei den nur kurzen Führungen werden in der Regel die eigenen Namen mit dem sogenannten Winkelhaken abgesetzt und auf einer kleinen Druckmaschine gedruckt.

Am Donnerstag, 15. November, wollen die Wedemärker NaturFreunde dieses Museum besuchen. Danach ist eine Einkehr in einem Café in der Limmerstraße vorgesehen. Interessierte treffen sich um 9.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf, nach Absprache ist aber auch der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann (Tel. 05130/40518). Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Kosten für Vereinsmitglieder 4 Euro, für Gäste 7 Euro).