Dienstagswanderung der Wedemärker NaturFreunde von Haste nach Wunstorf

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Die Wedemärker NaturFreunde treffen sich am Dienstag, 2. April 2019, am Bahnhof Mellendorf um 8.40 Uhr zur gemeinsamen Fahrt mit der S-Bahn um 8.54 Uhr ab Mellendorf; weiter 9.28 Uhr ab Hannover Hbf mit S 1 nach Haste. Dort erwartet sie der Wanderleiter Martin Wolgast zur ca. 12 km langen Wanderung von Haste über den Mittellandkanal durch den Wald weiter über die Südaue vorbei am Rittergut Duenstorf nach Wunstorf. Dort ist eine Schlusseinkehr beim Bäcker vorgesehen. Die Fahrkarten (Zone 3) besorgt jeder selbst. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Für sie fällt ein Vereinsobolus von 3 Euro an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber möglich Fax/Voicemail: 03212-3686934.