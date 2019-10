25 Jahre Resser Heidehoppers

Gemeindesaal der katholischen Kirche im Karpatenweg

Zu sehen gab es nicht nur schwingende Petticoats, auch viele „Boys“ hatten es sich nicht nehmen lassen, stilgerecht in Westernhemd und Halstuch zu erscheinen. Die beiden Club-Caller brachten mit ihrer Musik und den speziellen Ansagen die Tänzer ordentlich zum Schwitzen. Zur Stärkung wurde auch ein Buffet mit allerlei Köstlichkeiten aufgebaut, schließlich macht Tanzen auch hungrig.Am Ende des Abends waren sich alle einig – es war ein wunderbarer Club-Abend gewesen!Wie alles begann......Die Idee zum American Square Dance wurde auf einem Gemeindefest der evangelischen Kirche in Resse Anfang der 90er Jahre geboren.Zuerst wurde im Dachgeschoss der Kirche ein kleiner Square Dance Kurs über zehn Abende durchgeführt – mit einer kleinen Abschlussfeier und einem Zertifikat für alle Teilnehmer.Danach wurde eine reguläre Anfänger - Class durchgeführt. Als diese Gruppe graduiert worden war, hat sich der Club im Frühjahr 1994 gegründet und es wurde weiterhin in Resse getanzt – daher der Name Resser Heidehoppers.Seit 1999 wird in Mellendorf imgetanzt.