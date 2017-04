Förderverein Hänigser Freibad e.V. kauft Strandkörbe

Am vergangenden Samstag trafen sich 30 Helfer im Freibad, um das Freibadpersonal bei den Vorbereitungen zu unterstützen. Die Grünanlagen wurden gepflegt und die Bänke und Papierkörbe aufgebaut.An diesem Tag konnte der Förderverein Hänigser Freibad e.V. die neu angeschafften Strandkörbe am Nichtschwimmerbecken aufstellen.Am 01. Mai bietet der Förderverein Hänigser Freibad e.V. wie gewohnt ein Frühstück an. Für nur 8 € können sich die Besucher in der Zeit von 9.00 bis 11.00 Uhr an einem reichhaltigen Büffet bedienen.Im Anschluss lockt vielleicht schon das Wasser. Oder sie geniessen den Ausblick aus einem der drei Strandkörbe auf das wunderschön angelegt Hänigser Freibad.