Ein Sommertag im Freibad Hänigsen

Bedingt durch das hochsommerliche Wetter war das Freibad bereits mittags gut besucht. Die Gäste sahen, dass die köstlichsten Torten und Kuchen von den fleißigen BäckerInnen gebracht wurden und konnten es kaum abwarten, das Buffet zu stürmen. Als eine Viertelstunde vor Beginn die ersten Torten aus der Kühlung geholt wurden gab es es kein Halten mehr. Die zahlreichen Helfer kamen kaum mit dem Nachholen der Torten, dem Kaffeeausschenken und -kochen hinterher. Innerhalb von 70 Minuten waren über 50 Torten restlos verkauft.Die Gäste des Freibades, ob nun zum Schwimmen oder zum Kaffeetrinken gekommen, haben den Nachmittag sehr genossen. Immer wieder lobten sie den Kuchen und wünschten sich diese prächtige Kaffeetafel häufiger. Der Vorstand des Förderverein Hänigser Freibad e.v. möchte sich auf diesem Weg bei Allen bedanken, die zum Gelingen dieser erfolgreichen Veranstaltung beigetragen haben. Dabei möchten wir auch den kräftigen Helfern des Auf-und Abbaus danken, die abseits des eigentlichen Geschehens wirken.Gleichzeitig zum Kaffeegarten feierte der Förderverein Hänigser Freibad e.V. sein 20 jähriges Bestehen. Im Jahr 1998 wurde der Verein gegründet. Damals stand erstmals der Fortbestand des Freibades zur Diskussion. Vielfältige und kostspielige Renovierungsarbeiten standen an und die Gemeinde Uetze, als Träger des Bades, überlegte ein Bad in der Kommune zu schließen. Seit der Gründung des Fördervereins treffen sich die Mitglieder regelmäßig zu Arbeitseinsätzen in der Vor- und Nachsaison. Durch Mitgliedsbeiträge, Geldspenden und Erlösen von Veranstaltungen konnten weiterhin viele Anschaffungen für das Bad getätigt werden, wie die Riesenrutsche, die Strandkörbe, Bestuhlung etc. Im Jahr 2010 war die Zukunft der Freibäder der Gemeinde Uetze wieder ungewiss. Besorgt über die mögliche Schließung ihres Bades protestierten die Hänigser Bürger mit unermüdlichen Einsatz ihr Bad. Im ganzen Ort hingen Plakate an den Zäunen und der Förderverein vernahm einen Zuwachs der Mitglieder. Im Herbst dieses Jahres wurde dann von der Gemeinede Uetze beschlossen, das Freibad an eine neu zu gründene Genossenschaft zu übergeben. Kurz darauf wurde die Freibad Hänigsen eG gegründet, welche seitdem "DAS BAD VON ALLEN FÜR ALLE" zueinem wahren Erfolgsmodell entwickelte. Nach Übernahme des Bades durch die Freibad Hänigsen eG hat sich der Schwerpunkt des Fördevereins gewandelt. Der Verein sieht heute seine Aufgabe darin, die Attraktivität des Bades zu steigern und den täglichen Betrieb durch aktive und passive Unterstützung - mit der Hilfe der Mitgleidsbeiträge - zu fördern. Aus diesem grund ist der Fortsbestand des Fördervereins von enormer Wichtigkeit. Bitte unterstützen Sie uns. Mit nur 16 € Mitgliedsbeitrag, Familien zahlen 26 € , können Sie Ihren Beitrag leisten! im Eingangsbereich des Bades fidnen Sie einen neu gestalteten Banner mit den wichtigsten Infos rund um den Förderverein.