Ausflugstipp Lüneburger Heide - Natur pur am Grundlosen See

Walsrode : Grundloses Moor

Moore sind faszinierende Lebensräume mit einzigartigem Charakter und jagen auch heute noch manchen Besuchern kalte Schauer über den Rücken. Denn rund um Moore gibt es viele schaurige Geschichten. Doch wer sich davon nicht beeindrucken lässt, wird umso begeisterter von der Flora und Fauna hier sein. Viele seltene Pflanzen und Tiere haben sich an die besonderen Lebensbedingungen in den Mooren angepasst.

Das Grundlose Moor bei Walsrode ist ein Hochmoor - es wird ausschließlich durch Regen mit Wasser versorgt. Hier wachsen neben Wollgras und Rauschbeere auch Torfmoose und Schwingrasen. Mitten im Naturschutzgebiet liegt der Grundlose See, der eigentlich nur zwei Meter tief ist. Durch sein mooriges, dunkles Wasser scheint er aber grundlos zu sein. Ein Wanderweg führt rund um den 440 Meter langen und bis zu 170 Meter breiten See und gibt immer wieder neue Einblicke auf die Wasserflächen, das umliegende Moor und den Wald frei.Wer hier unterwegs ist, kann pure Natur genießen. Und wer sich genügend Zeit für seinen Spaziergang rund um den See nimmt, wird mit tollen Naturbeobachtungen belohnt.Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie!