Ein Zaun ist nicht immer nur einfach ein Zaun, wie jeder andere

Aber auch bei Holzzäunen gibt es enorme Unterschiede. So werden die Holzpfosten, die man im Baumarkt erwerben kann und die auch hier teilsweise für Weidezäune eingesetzt werden, meist druckkesselimprägniert angeboten. Was allerdings nichts anderes bedeutet, als das ein Holzschutzmittel unter Druck bis ins Innere des Holzpfahls gelangt ist. Schaut man sich die Pfähle ... auch ältere ... hier an, sieht man, wenn überhaupt nur wenig bis keinerlei Insektenbefall. Selbst Moose und Flechten besiedeln das Holz nur spärlich.Die meisten Weidezäune bzw. die Zaunpfähle sind hier schon sehr alt ... ich schätze mehrere Jahrzehnte alt. Sie bestehen aus einem gespaltenen Baumstamm der angespitzt in den Boden gerammt wurde; unbehandelt und so wie er gewachsen ist. Meist ist es scheinbar Weichholz, also auch Fichte; trotzdem ist die Haltbarkeit enorm. Nach all den Jahren sehen viele zwar mitgenommen aus, sind aber doch noch enorm stabil; wenn auch etliche am Boden von Fäulnis verdünnt sind und langsam umkippen und ersetzt werden müssten.Schaut man sich die Pfähle genauer an, sieht man, wie sie trotzdem noch Leben beinhalten; in Form von viel Bewuchs wie Moosen und Flechten, aber auch kleinem Getier wie Insekten und Kerbtieren. Manche alten Pfähle haben sogar noch ihre Rinde nach den vielen Jahren und wenn man darunter schaut, sieht man, wie wichtig auch Totholz in der Natur ist. So sieht man die Bohrlöcher von Insekten, die tief ins Holz hinein reichen.Vor ein paar Wochen sah ich einen Stapel neuer Zaunpfähle eben in der besagten Art, einfach aus gespaltenen Holzstämmen, am Grundstück eines Biobauern. Inzwischen wurden die Pfähle bereits an einem Weidegrundstück eingerammt, weitere liegen noch zur Ausbesserung eines anderen Zauns bereit. Hier können Wespen die Holzfasern ohne Vergiftungsgefahr für ihr Nest holen und auch andere Insekten ihre Eier wieder ablegen, was mir zeigt, dass auch kleine Veränderungen im Denken und Handeln zum Vorteil für die Natur ist.