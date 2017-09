Wer die Wahl hat, hat die Qual - Bundestagswahl 2017

Das Foto ist nicht als Werbung für eine Partei gedacht, im Gegenteil. Wer für sich "Anstand" proklamiert und dann solch ein Plakat aushängt, dem scheint der Sinn des Wortes "anständig" doch eher verloren gegangen zu sein.Zum Gewinnen scheint jedes Mittel recht.Wer sich noch nicht sicher ist, wen er oder sie wählen soll, ich hätte hier noch ein paar Videos anzubieten um die Verunsicherung weiter zu vervollständigen:Ich will hier keine persönliche und/oder hitzige Diskussion entfachen, wer diskutieren will kann es gerne tun. Mir geht es lediglich darum, die zunehmende Schwierigkeit einer vernünftigen Entscheidung bei einer Wahl aufzuzeigen.Hier in der Region steht zudem noch die Wahl des Landrats und des Oberbürgermeisters an. Für jedes Amt gibt es exakt jeweils einen (!) Kandidaten ...