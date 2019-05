Morgen ist Wahltag ...

Sehe ich mir den Wahlschein genauer an, hat er inzwischen, abgesehen von der Farbe, auch in der Länge schon etwas von einem Stück einer Rolle Klo-Papier: 40 Parteien stellen sich zur EU-Wahl ... außerdem kommen Morgen hier noch die Kommunalwahlen hinzu und auch der Gemeinderat von Wallersheim will Morgen neu gewählt werden, aus dem letztendlich dann auch noch der scheidende Bürgermeister bestimmt werden soll.Aber zurück zu den 40 Parteien die meinen, in Europa etwas bewirken zu müssen, zu wollen oder gar zu können. Allein die ständigen Aufrufe nach einem "geeinten Europa" lassen mich irgendwie ungläubig den Kopf schütten. In Deutschland gibt es schon (oder immer noch) eine gewisse Spaltung zwischen "Alten und Neuen Bundesländern"; aber auch die Bundesländer insgesamt sind absolut nicht die "Einigkeit in Person", denn jedes ist darauf bedacht, für sich den größtmöglichen Vorteil gegenüber den anderen deutschen Bundesländern zu erzielen.Schaut man sich dann in der EU um, so haben wir in Großbritannien den "Brexit", dem nicht alle Ländern des Königreichs zustimmten. In Italien möchten einige gern "aussteigen", Katalonien möchte unabhängig sein ... die Basken schon lange; einige Mitgliedern "schwächeln" finanziell, andere wie Griechenland denken zurück an den 2. Weltkrieg und möchten von Deutschland gewaltige Reparationszahlungen fordern. Die Liste ließe sich noch um einiges verlängern ... wie z.B. die derzeitige Situation in Österreich und Ungarn.Was also soll das für eine Einigkeit sein, die da beschworen wird? Geht es letztendlich nicht nur darum, eine Wirtschaftsmacht Europa zu bilden, die anderen Wirtschaftsgroßmächten aber eben auch nur wirtschaftlich die Stirn bieten kann?Zurück zur Wahlliste des "Europäischen Parlaments": Dass die an erster Stelle stehende CDU/CSU mit christlich wenig zu tun hat, beweist sie im täglichen Umgang mit fast allem. So ist sie doch eher kirchlich verbunden, was ja nicht zwangsweise das Gleiche wie Christentum ist. Auch der bereits geäußerte Gedanke aus dieser Partei einer Koalition mit der AfD auf Länderebene stimmt zumindest mich bedenklich. An zweiter Stelle folgt die SPD, die ja spätestens mit ihrem Ex-Kanzler Herrn Schröder gezeigt hat, dass "Sozial" oder sozialistisch eben doch nicht so "ihr Ding" ist. Auch heute darf sich Herr Schröder immer noch lautstark in Parteiangelegenheiten einmischen; eine echte Distanzierung findet kaum statt.An 3. Stelle kommen die "Grünen", die diese Bezeichnung ja ebenfalls schon lange nicht mehr verdienen und ihren Ursprung in der Realpolitik schon lange restlos verloren haben. Platz 4 auf der Liste belegt die AfD ... ganz sicher KEINE Alternative, obwohl nicht jeder Wähler resp. jede Wählerin gleich als rechtsradikal einzustufen ist. Auf Listenplatz 5 die FDP und 6 Die Linken ... mag wählen wer will, ich aber nicht. Es folgen Freie Wähler, Tierschutzpartei, Piraten und ... und ... und ... sogar eine Partei "Frauen" existiert, die Männer wohl am liebsten ganz abschaffen würde.Letztendlich bleibt die für mich im Grunde wichtigste Frage, wenn ich mit dem Wahlkreuz nicht auch meine ganze Verantwortung völlig abgeben will: Welche Partei übt die Regierungsgewalt so aus, dass ich dafür auch die Verantwortung als Wähler wirklich übernehmen kann? Denn wie so oft schreien vorher viele schnell "Hurra!" und geben sich später als "getäuschte Opfer" aus. Letztendlich kann ich hinsichtlich dieser Entscheidung wirklich keine der etablierten Partei ausmachen und stehe damit doch vor einem gewissen Dilemma. Denn den Vorwurf, dass jede nicht abgegebene Stimme eine für die "Rechten" sein soll, will ich ja auch nicht auf mir sitzen lassen.So bleibt mir denn als einziger Ausweg eine Partei zu wählen, die etwas in ihrem Programm hat, was ich wichtig finde, von der ich aber weiß, dass sie sicher nicht in die Regierungsverantwortung kommt. So entgehe ich dem Vorwurf, dass Nichtwählen der "Demokratie" schadet und den "Rechten" nutzt und ich muss doch keine Verantwortung für das übernehmen, was sich seit vielen Jahren auf der politischen Bühne so (nicht) tut; denn vielleicht hätte es ja die von mir bevorzugte Partei ja doch anders und "richtig" gemacht. Ohnehin ist mein Demokratieverständnis offensichtlich ein anderes als das, was so gemeinhin als Demokratie allein durch die Abgabe einer Wählerstimme aufgrund leerer Wahlversprechen verstanden wird.So käme denn für mich persönlich eine der Tierschutzparteien in Betracht oder aber auch die Partei "Volksabstimmung" ... denn Volksabstimmungen wären ein Weg in eine aktive Wählerbeteiligung. Aber genau die wird ja gerade von Frau Merkel und damit der CDU so vehement abgelehnt, um sich nicht in ihren persönlichen Regierungsvorstellungen beschneiden zu lassen. Ein mündiger Bürger und Wähler der Verantwortung übernimmt, ist nach all den Jahren bei den etablierten Parteien bis heute ganz offensichtlich noch immer unerwünscht.So gehe ich denn Morgen ... vielleicht ... zum Wahllokal; mit einem Schulterzucken und ohne große Erwartungen an wirklich positive Veränderungen. Denn diese sind auf EU-Ebene weder möglich noch zu erwarten, weil sie schon in Deutschland an allem möglichen scheitern. Denn wirtschaftliche Interessen stehen hier wie immer im Vordergrund, nicht zwischenmenschliche. Andere Länder, andere Sitten ... daran wird auch ein EU-Parlament wenig bis nichts ändern.