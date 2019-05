Rüsselkäfer

Vielerorts gelten sie als "Schädlinge", obwohl es ohne sie keinen fruchtbaren Boden gäbe, da sie sämtliche Pflanzenreste zerlegen. Meist ist eine Art an eine spezielle Pflanze gebunden und mit den häufigen Monokulturen, besonders in der Holzwirtschaft werden sie dann schnell als "Schädlinge" eingestuft.Leider sind auch in Deutschland bereits 50% der Arten dieser Spezies vom Aussterben bedroht. Leider konnte ich das Exemplar auf dem Foto bisher nicht eindeutig zuordnen, aber wie ich einige von Euch kenne, gibt es bestimmt eine/n Spezialisten/Spezialistin die ihn genau bestimmen kann.Wer mehr wissen möchte, hier sind ein paar informative Links: