Heute Morgen war er wieder da

Und tatsächlich stand er fast am gleichen Ort wie gestern. Als ich langsam den Wirtschaftsweg entlang ging ... ich schätze die Distanz auf etwa 70 Meter ... flog er wie gestern ein Stück hinauf auf die Wiese. Leider war auf dem Weg oberhalb ebenfalls jemand unterwegs, ob absichtlich oder nicht, kam er dem Schwarzstorch viel zu nahe und der flog davon. Schade! Ich hoffe, er hat ihn nicht vollends verjagt und der Storch kommt wieder zum Bach zurück.Wie gestern auch, war es sehr dunstig und leider sind die Aufnahmen ähnlich unscharf wie am Vortag. Ich zeige sie Euch trotzdem und habe einige etwas "nachbehandelt". Anhand der beiden im Original belassenen Fotos (die beiden letzten), sind die Sichtverhältnisse gut erkennbar.Bevor ich jetzt selbst viele Worte zum Schwarzstorch mache, im Internet gibt es so einiges nachzulesen.Ich wünsche allen einen schönen Sonntag.