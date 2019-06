Groß sind sie geworden

Um so mehr war ich erstaunt, als ich heute nachschaute; ein enormes "Gequirle" im Wasser zusehen und dachte zuerst an die Bergmolche. Aber es waren Dutzende von Kaulquappen die sich an einer Stelle neben dem hoch gewachsenen Gras aufhielten. Sie sind mittlerweile so groß, dass ihnen wahrscheinlich selbst die Bergmolche aus dem Weg gehen. Es dürfte also dieses Jahr reichlich Frosch-Nachwuchs geben, sofern nicht noch irgend etwas Gravierendes passiert. Ob sie allerdings die vergifteten Böden überstehen und genügend Nahrung finden, steht doch "auf einem anderen Blatt". Aber ich bin froh, die meisten Kaulquappen dort gelassen zu haben, wo sie waren.