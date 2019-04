Ein Abgrund tat sich auf ...

Der neue Abfluss, der sich in den letzten Tagen noch vergrößert hat, ist geschätzt etwa 1,50 - 2 Meter tief und darunter befindet sich sichtbar ein größerer Hohlraum, in dem das Wasser jetzt abfließt. Die Gesteinsdecke ist nicht sehr dick, ich schätze sie auf maximal 1 Meter und es war schon ein seltsames Gefühl zu sehen, dass der Boden auf dem ich schon so oft gelaufen bin hohl ist.Wallersheim liegt in der Prümer Kalkmulde oder auch Prümer Mulde, mit etwa 240 km² die größte Kalkmulde der Eifel und wird von "Wikipedia" wie folgt beschrieben:"... Emanuel Kayser beschrieb 1871 die Grenzen der Prümer Mulde sowie der anderen Eifelmulden. Die Forschungen wurden durch Persönlichkeiten wie Emma Richter sowie deren Ehemann Rudolf beide im Auftrag des Senckenberg Instituts, Anfang des 20. Jahrhunderts detailliert. Emma wurde die führende Kapazität im Bereich der Trilobitenforschung. Ihre Arbeiten wurde durch Forscher wie Karl Krömmelbein und Wolfgang Struve fortgeführt und erweitert. Das Senckenberginstitut erwarb sich durch diese Arbeiten den Ruf einer Hochburg der Devon-Forschung zu sein. Auf diese Forschungen geht auch der 1937 aufgeschlossene Wetteldorfer Richtschnitt im Süden der Prümer Mulde zurück, der durch die International Commission on Stratigraphy 1981 als einziger Punkt in Deutschland auf der Basis fossiler Conodonten zur Referenzlinie zwischen Unter- und Mitteldevon, also Emsium von Eifelium, erklärt wurde."Wie zersetzt der Boden also unter den Ackerböden ist, weiß wohl niemand so genau. Welche Höhlen und Zwischenräume sich durch Erosion aber auch die vielen Erdbewegungen in den Steinbrüchen gebildet haben, wird erst offenbar, wenn es solch einen Einbruch des Bodens gegeben hat.