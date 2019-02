Am gesamten Wochenende ...

Aber nicht nur die Kraniche kamen am Wochenende, auch die Lerchen stiegen bereits hoch in die Luft und zwitscherten ihre Lieder. Genauso wie die Stare in großer Anzahl in den Bäumen saßen und lautstark ihre Konzerte gaben. Heute tauchte sogar bereits der erste Milan über mir auf. Leider war mir die Sicht durch Bäume stark versperrt und er zog in Windeseile von mir fort, so dass leider keine Aufnahme gelang.