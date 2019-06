Welt-Umwelttag 5. Juni

. Er wurde am 5. Juni 1972 ins Leben gerufen und war der Eröffnungstag des ersten Weltumweltgipfels in Stockholm. Das diesjährige Motto:. Schaut man sich allerdings um und sieht sich auch die Entwicklung an, wird es wohl nicht reichen pro Jahr einen Gedenktag einzulegen und es dabei zu belassen.Für die meisten Menschen hier zu Lande scheint das allerdings ohnehin kein Thema zu sein. Flugreisen und Kreuzfahrten sind beständig im Aufwind und bescheren den Reiseunternehmen und -veranstaltern enorme Einnahmen. Erleichtert wird das Fliegen dadurch, dass der Flugverkehr von jeglicher Energiesteuer befreit ist, obwohl er mit etwa 12% am CO2-Ausstoß beteiligt sein soll.Auch das "umweltfreundliche" E-Auto ist schon jetzt enttarnt, denn allein die Herstellung einer Autobatterie mit entsprechender Reichweite "produziert" so viel CO2 wie eine Fahrleistung von 100.000 km mit einem Benziner. Zusätzlich schädigen die Inhaltsstoffe Lithium und Kobald die Umwelt und im argentinischen Teil der Atacamawüste werden riesige Salzseen angelegt aus denen dann Lithium durch Verdunstung extrahiert wird. Für eine Tonne Lithium müssen allerdings zwei Millionen Liter Wasser verdampft werden, wodurch der Grundwasserspiegel in einer ohnehin wasserarmen Region der Welt weiter fällt.Weitere Bestandteile der Autobatterie werden beispielsweise unter Zuhilfenahme von riesigen Kohlekraftwerken in China gewonnen.Weitere Beispiele könnte man hier folgen lassen ... aber wer mehr dazu wissen will, findet ja im Internet ausreichendes Material zur Umweltzerstörung.Und so scheint es mir weiter: "Vornehm geht die Welt zugrunde". Offenbar ersticken viele lieber im Luxus, als ihre Ansprüche zurück zu stecken, um das eigene Überleben und das ihrer Kinder zu ermöglichen.... und obwohl ich nie ein Fan von Degenhardt war, geht mir doch ein Lied von ihm immer wieder 'mal durch den Sinn: In den guten alten Zeiten