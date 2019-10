Nur 'mal so: Ein Gedicht aus dem Internet

Der Betrug



Man hat mich gesehen und kaufte mich prompt,

denn ich bin ein Hund, der vom Züchter kommt.

Und wird es nicht allenthalben empfohlen,

man soll gute Hunde beim Züchter holen?

Und alle Erwartungen trafen ein:

Ich bin hübsch, lieb und kann auch folgsam sein.



Mich hat man am Strand draußen aufgelesen,

da bin ich seit Monaten schon gewesen.

Man hat mich getreten, es gab nichts zu fressen,

dann stieß man mich weg und hat mich vergessen.

Bin alt nun und krank, mein Herz tut mir weh.

Hab nur gelernt, dass ich gar nichts versteh.



Ich wurde in einer Tonne geboren,

meine Finder gaben mich schon verloren.

Mein rechtes Ohr hängt, das linke blieb stehen

und auf einem Auge kann ich nicht sehen.

Ich liebe die Menschen und weiß nicht warum.

Sie finden mich hässlich, mickrig und dumm.



Ihr seht, ich bin hübsch und mein Fell ist glatt.

Man pflegte mich gut in der großen Stadt.

Sie haben mich sogar angezogen,

operiert und die Ohren hochgebogen.

dann wurde ich an einen Baum gebunden,

dort hat mich nach Tagen jemand gefunden.



Und Du? Wer bist Du? Hast noch nicht gesprochen.

Hast bis jetzt mit der Nase am Gitter gerochen.

Wenn sie kommen um einen auszusuchen,

verschmähst du all ihre Hundekuchen.

Siehst niemanden an und willst dich nicht binden.

Möchtest du keine neue Familie finden?



Eine Pause tritt ein. Niemand sagt ein Wort.

Der Blick des Gefangenen driftet weit fort.

Sein Kopf ist erhoben, die Schultern gestrafft,

der Körper ist mager und doch voller Kraft.

Dann dreht er sich um, sein Schwanz fächelt leicht

den Wind, der von Norden herüberstreicht.

Der Blick seiner blauen Husky-Augen

scheint sich am Fragenden festzusaugen.



"Versteht ihr nicht", flüstert er in den Wind,

"dass wir nur eine Laune der Menschen sind?

Sie wollen uns schaffen nach ihrem Gefallen

und wissen doch nicht wohin mit uns allen.

In dieser Sekunde sind wir schon verloren,

denn es werden tausend Welpen geboren.



Wir sind zu viele, das ist der Betrug,

denn Menschen bekommen niemals genug.

Sie wissen es alle, doch die endlose Flut

immer neuer Hunde gefällt ihnen gut.

Die endlosen Züge der Überschussfracht

sind in Tierheimen ja wunderbar untergebracht."



Sanft hebt er die Schnauze, setzt an zum Gesang.

Ein klagender Ton zieht die Gitter entlang.

Eine Türe schlägt zu und dann schweigt er still,

weil das, was er weiß, niemand wissen will.

Er legt sich nieder, bettet ruhig sein Haupt.

Oh ja, es sind viele! Viel mehr, als man glaubt....

Dieses Gedicht fand ich im Internet



auf den Seiten einer Tierschützerin, die mir die Genehmigung zur Veröffentlichung gegeben hat.

MEINE

eigenen Worte dazu: Für

MICH

"Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie DU den Schmerz",

ein Gedicht gegen die Rücksichtslosigkeit und Gedankenlosigkeit, gegen Hundevergifter und Tierversuche, gegen alle Hundehasser und Freunde und Verteidigern von Hundehassern, Hundevermehrern, -züchtern, rücksichtslosen Hundehaltern.Gegen alle die gedankenlos ein Tier anschaffen, um es wie einen nutzlosen Gegenstand zu entsorgen, wenn es älter wird oder im Wege ist, weil der/die BesitzerIn sich plötzlich "umentscheiden".Gegen alle die an Hunden nur das "schnelle Geld" verdienen wollen, die auf Aussehen und Rasse züchten, die zu Vorverurteilung dann Rasselisten anlegen und denen es egal ist, was aus den existierenden Kreaturen wird, die in Tierheimen und Tötungsstationen qualvoll vor sich vegetieren.Aber auch gegen die, die ihre Tiere zu Tode "verhätscheln" und in ihnen nur ein Kuscheltier sehen, das man beliebig missbrauchen kann und die, die ihre Hunde auf Trainungsplätzen dazu abrichten (scharf machen) damit sie ihren Überfluss bewachen.Letztendlich gegen alle, die in allen Tieren einen beliebig "nutzbaren" Gegenstand sehen und keine Kreatur, die leben möchte und genauso Leiden empfindet, wie ein Mensch. Das alte Sprichwort:scheint heute nicht mehr zu gelten.Ein Lied dazu:Ein paar Videos:Tierleid dort und in den meisten anderen

EU-Staaten.



Von den übrigen Ländern der Welt ganz zu schweigen ...