Gedanken zum Blick auf den Mond, heute Morgen mit Kondensstreifen

Viele mögen das jetzt vielleicht an den Haaren herbei gezogen finden, aber diese Gedanken kamen mir nach dem Lesen eines Artikels im "Spiegel", auf den ich zufällig stieß. Hier ist er zu lesen. Bei der gezielten Suche im Internet stieß ich dann auf weitere Artikel, in denen zu lesen war, dass nach den USA jetzt auch Luxemburg bereits Gesetze erlassen will, die die Gewinnung von Bodenschätzen aus dem All "regeln" sollen.Nach der Ausbeutung der Bodenschätze hier auf der Erde mit all der Umweltzerstörung die das mit sich gebracht hat ... wie würde es dann wohl weiter gehen, wenn das Realität werden sollte? ... oder besser doch den Gedanken lieber nicht weiter oder zu Ende spinnen?