Die Zeit vergeht

Abschied nehmen von Vertrautem ist nicht leicht, genauso wenig wie sich wieder auf Neues einzulassen. So hat Molly einige Eigenarten ihrer "Vorgängerinnen" mitgebracht und ist doch anders in der ihr eigenen Art, was sich nicht auf ihre Rasse, sondern auf ihre "Persönlichkeit" als Hund bezieht. So sind schmerzhafte Erinnerungen mit neuen Erlebnissen verbunden, die zeigen, dass das Leben weiter geht.******************************************

Nur ein Hund?

Von Zeit zu Zeit sagen Leute zu mir „wach auf, es ist nur ein Hund!“ – sie verstehen nicht, warum man diese Wege zurücklegt, so viel Zeit und Gefühle investiert, oder die Kosten auf sich nimmt, die „nur ein Hund“ mit sich bringt. Manche meiner stolzesten Momente verdanke ich „nur einem Hund.“Viele Stunden sind vergangen in denen meine einzige Gesellschaft„nur ein Hund“ war, aber ich fühlte mich nicht ein einziges Mal missachtet oder allein. Einer meiner traurigsten Momente wurden durch „nur einen Hund“ hervorgerufen und an dunklen Tagen war es „nur ein Hund“, dessen freundliche Berührung mir Wohlbefinden und die Stärke, um den Tag zu überstehen, brachte.Falls du auch denkst, es ist „nur ein Hund“, dann wirst du vermutlich auch Sätze kennen, wie „nur ein Freund“, „nur ein Sonnenaufgang“ oder „nur ein Versprechen“.Es ist „nur ein Hund“, welcher das wesentliche aus Freundschaft, Vertrauen und purer unverfälschter Freude in mein Leben bringt.„Nur ein Hund“ ruft in mir das Mitleid und die Geduld hervor, die mich zu einem besseren Menschen macht.„Nur ein Hund“ bringt mich dazu früh aufzustehen, lange Spaziergänge zu machen und sehnsüchtig in die Zukunft zu blicken.Deswegen ist es für mich und den Menschen wie ich es bin eben nicht „nur ein Hund“, sondern eine Verkörperung aller Hoffnungen und Träume für die Zukunft, geliebte Erinnerungen und der pure Genuss der Gegenwart.„Nur ein Hund“ zeigt was gut an mir ist und lenkt meine Gedanken ab. Ich hoffe die anderen Menschen können eines Tages verstehen, dass es nicht „nur ein Hund“ ist, sondern etwas, dass mir Menschlichkeit verleiht und mich zu mehr macht als nur „ein Mensch“.Also wenn du das nächste Mal den Satz „nur ein Hund“ hörst, dann lächle, weil sie es „nur“ nicht verstehen. Wenn du in seine Augen blickst, lässt du all deine Ängste, Sorgen, Traurigkeit und Probleme zurück, denn Hunde geben uns die Flügel, die wir nicht haben und niemals haben werden.Richard Dehmel (1863-1920)Abschließend noch ein schönes Gedicht zum Thema Hund:

Herz gesucht

Herz gesucht, auch leicht getragen,und nicht kreislaufstörungsfrei,aber fähig gut zu schlagenund vor allem herzlich treu.Das im Dünnen wie im Dicken,stets Gefährte bleibt und Freundund aus völlig freien Stücken ehrlich ist -und nicht nur scheint!Das nicht lügt und nicht gemein istund nie ander´n sich verschreibt,das, wenn man in Not allein ist,trotzdem da ist - und auch bleibt.Herz gesucht! - und schon gefunden,klug, bescheiden und gesund,treu sogar mit Überstunden:DENN ICH HABE EINEN HUND!Autor unbekannt