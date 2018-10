Aktuelles von der „Kleinen Kuh"

monatlich

In vielen Fällen habe ich gar keine Antwort bekommen und da der Todestag für die Schlachtrinder immer näher rückte, hatte ich mich an „Gut Aiderbichl“ gewandt und tatsächlich am 2. Oktober eine Rückmeldung bekommen, dass sie meine Anfrage prüfen wollen. Leider tat sich anschließend bis heute gar nichts mehr, trotz meiner Zusage einen Hund aus deren bevorzugtem Tierheim in Rumänien zu übernehmen. Und so suchte ich weiter und erhielt weitere Absagen bzw. blieb ohne eine Reaktion. Auch das Freilichtmuseum in Kommern an das ich mich noch gewandt hatte, suchte lediglich Tiere der alten Zuchtrassen und gab mir eine, wenn auch höfliche Absage.Glücklicherweise bot Lisa für den Schlachthof kein ausreichendes Fleischpotential und blieb so erst einmal am Leben. Da ihr Verbleib aber mit Kosten verbunden ist und die Ernte … auch die Heuernte … nach diesem Sommer sehr mager ausgefallen ist, drohte ihr jetzt Erschießen, was der Bauer sicher nicht gern getan hätte und damit der Abdecker.In den letzten Tagen erhielt ich auf weitere Nachforschungen jetzt tatsächlich sogar zwei Zusagen für Lisa , womit ihr Weiterleben erst einmal gesichert ist . So kam vor ein paar Tagen eine Zusage von Christina Gonzalez von einem kleinen Tierschutzverein in der Nähe von Nussloch/Heidelberg, der dort seit 2002 existiert und ursprünglich von ihr allein getragen wurde. Allerdings besteht zur Zeit ein Aufnahmestopp und eine Umsiedelung könnte erst in etwa 6 Monaten, nach einem Umzug auf den dann vereins-eigenen Hof in Niedersachsen, vorgenommen werden.Diese Zeitspanne könnte jedoch zu lang sein und … GOTT SEI DANK … meldete sich mit Barbara Deppe jetzt noch die Betreiberin eines Gnadenhofs in Löningen/Niedersachsen, die die „Kleine Kuh Lisa“ sofort übernehmen könnte.Allerdings werde ich jetzt mit verschiedenen Dingen konfrontiert, an die ich erst einmal weniger gedacht habe. Das eine ist, dass Niedersachsen als BHV1-frei anerkannt ist und Rheinland-Pfalz zwar 2016 einen entsprechenden Antrag auf Anerkennung als BHV1-freies Land bei der EU gestellt hat, diesem aber noch nicht stattgegeben wurde. Der Betrieb selbst ist glücklicherweise als BHV1-frei anerkannt; allerdings sind noch zusätzlich Untersuchungen auf Leukose und Brucellose fällig, deren Fälligkeit gerade abgelaufen sind. Alles muss daher jetzt neu geprüft werden und da dies mit Kosten verbunden ist, habe ich dem Bauern hier meine Deckungszusage zur Gesundheitsprüfung gegeben. Auch muss ich den Transport organisieren, den ich möglichst selbst durchführen möchte. Dazu muss ich einen Transport-Anhänger mieten … den ich leider noch nicht gefunden habe … und auch die Spritkosten werden mindestens 100 Euro betragen, die ich ebenfalls aufbringen muss.Aber auch damit ist es leider nicht genug, denn auch die Gnadenhöfe finanzieren sich selbst fast ausschließlich über Eigenleistung … die natürlich Grenzen hat …, sowie eben notwendigen Spenden und freiwilligen Hilfeleistungen vor Ort. Ich möchte daher bald hier bei MH einen Spendenaufruf starten und hoffe, dass sich genug Bereitwillige finden um den Aufenthalt von Lisa zu finanzieren. So werden für den Aufenthalt auf dem eingetragenen Tierschutzverein „Hagel Hof“ etwa 5 „Paten“ benötigt, wenn diese jeweils bereit sind 10 Eurozu spenden; etwas mehr wäre natürlich günstiger, Der Aufenthalt beim ebenfalls eingetragenen Tierschutzverein „Glück im Schafspelz“ wäre vielleicht günstiger, aber hier spielt der Zeitfaktor eine Rolle.Da die Beiträge zur „Kleinen Kuh“ in der Vergangenheit auch von Nicht-MH'lern zahlreich aufgerufen wurden, hoffe ich, dass die notwendigen Paten zusammen kommen. Natürlich sind auch Einzelspenden willkommen, die dann möglichst mit dem Vermerk „Kleine Kuh Lisa“ versehen sein sollten, damit diese auch entsprechend zugeordnet werden können. Nach dem letzten trockenen Sommer muss fast überall seit Wochen zugefüttert werden und wie mir Frau Deppe vom „Hagel Hof“ erzählte, ist der Zukaufspreis für Heu von 40 auf derzeit 100 Euro je Einheit gestiegen. Dazu kommen möglicherweise Tierarztkosten etc.Also geht meine Bitte an alle geneigten Leserinnen und Leser einmal zu prüfen wer was dazu geben kann. Niemand muss sich hier als Nichtspender outen bzw. verantworten, aber es wäre schön wenn es für die „Kleine Kuh Lisa “ und vielleicht noch für eine kleine Zugabe für andere Tiere reichen würde.Den separaten Spendenaufruf werde ich noch … hoffentlich bald … veröffentlichen können, wenn Lisa ihre Reise antritt. Bis dahin bitte ich alle Leserinnen und Leser die Internet-Seiten der beiden Schutzhöfe zu besuchen und sich zu informieren. Vielleicht findet er/sie ja dort auch ein anderes Patentier, dessen Unterstützung ihm im Grunde mehr am Herzen liegt. Mit dem Stichwort " Kleine Kuh Lisa " könnte der freiwerdende Spendenbetrag dann auf dem Gnadenhof "intern" umgebucht werden.Einen „kuhlen“* Gruß aus Wallersheim und schon im voraus vielen Dank an alle UnterstützerInnen.PeterPS: Was für einen allein finanziell und kräftemäßig nicht zu bewältigen ist, schaffen mehrere doch wesentlich leichter … oder nicht? Vielleicht ist es auch möglich, den Beitrag als Hilfestellung auf anderen Plattformen "zu teilen".* Das Wort an dieser Stelle habe ich von anderen Gnadenhöfen übernommen. ;-))