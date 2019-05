Agrarsteppen auch in der Eifel

Unübersehbar sind "Chemikalien" eingesetzt worden und das auf für die Eifel größeren Flächen. Aber auch da wo es grün ist, sieht man zum großen Teil nicht eine einzige Blume ... noch nicht einmal Löwenzahn oder Gänseblümchen, nur eine einförmige Grassteppe.Auch auf den Getreidefeldern wird zur Zeit wieder gespritzt. Kann der Bauer den Einsatz von Pestizidenn (Fungiziden) nicht nachweisen, wird die Ernte von den Mühlen angeblich wegen der Gefahr der Pilzbildung in den Silos nicht abgenommen.Somit geht der Raubbau an der Natur auch hier weiter; obwohl es hier so manche bedrohte Pflanzen- und eben auch Tierart speziell Vogelart gibt.So geht mir auf meinen Runden oft der Satz im Kopf herum, der bereits vor über 30 Jahren oft zitiert wurde:„Erst wenn der letzte Baum gerodet,der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist,werdet ihr feststellen, dass man Geldnicht essen kann."