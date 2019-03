Mittagsrunde nach dem Einkauf: Zur Buchenlochhöhle in Gerolstein

Unterhalb unseres "Parkplatzes" befindet sich das Gelände der Fa. Gerolsteiner. Von hier aus wird das Mineralwasser in alle Welt versandt. Auf dem Weg hinauf auf die Höhe, von der man einen Blick auf Gerolstein werfen kann, habe ich den ersten Laubbaum gefunden, der bei den letzten stürmischen Winden umgekippt ist. Nicht zu übersehen war er quer über den Weg gefallen.Auf dem Weg durch das Naturschutzgebiet fielen mir leider auch weder diverse unschöne Dinge auf. So befindet sich dort eine Grillhütte mit einer großen Feuerstelle auf der allerhand Müll herum lag. Leider meinte auch ein Campingfan aus Bochum sich mit seinem Fahrzeug gut versteckt hinter den Sträuchern aufhalten zu müssen.Einige Deutsche und Niederländer waren ebenfalls als Wanderer unterwegs und so war ich mit Molly nicht so allein wie ich an einem Wochentag gedacht hatte. Wie man auf den Fotos sehen kann, erstrecken sich in diesem Gebiet das sich übrigens "Gerolsteiner Dolomiten" nennt, größere Flächen mit Sträuchern. Hier halten sich viele Vögel auf. Leider sind sie auch dort sehr scheu, so dass mir keine sehenswerten Aufnahmen gelungen sind. Auch ist die Luft seit Tagen dermaßen trüb, dass die Aufnahmen meist sehr "verrauscht" sind.Nach knapp 1 1/2 Stunden waren wir mit unserer Runde fertig und für Molly gab es viel zu erschnuppern. Ich wollte immer 'mal eine Ansicht von der Stadt aus machen, habe es leider aber versäumt die Kamera mit zu nehmen. Vielleicht ein anderes Mal. Wer sich wundert, dass wir für die Strecke so lange gebraucht haben ... wir sind nicht auf direktem Weg zur Höhle gelaufen, sondern haben auch die restliche Landschaft genossen.