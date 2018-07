Insektenzählung des "NaBu": Notwendig oder einfach nur grotesk?

Mit einer eigens dafür entwickelten App, können und sollen Insekten gezählt und sogar bestimmt werden können. Natürlich geht es auch manuell online mit einem Meldeformular.Irgendwie grenzt das Ganze für mich allerdings ans Groteske. Habe ich bei der der Vogelzählung noch mitgezählt, frage ich mich hier ernsthaft: Was soll das?! Sollen auch die Fliegen gezählt werden, die zu Dutzenden auf jeder Kuh sitzen und an ihren Augen und in ihren Wunden herunkrabbeln? Auch die Bremsen, die die Pferde, Kühe und auch mich seit Wochen in großer Anzahl attackieren?! Darf ich sie töten, ohne das biologische Gleichgewicht zu stören und evtl. einem Singvogel das Futter zu nehmen?! Diese Worte sind natürlich mit einer gehörigen Portion Sarkasmus belegt.Ich frage mich, was will man mit dieser Aktion überhaupt beweisen und sind die Zahlen eigentlich aussagekräftig. Das die Natur am Rande der Zerstörung steht, müsste eigentlich mittlerweile jedem in unserem Kulturkreis klar geworden sein, der noch über ein wenig Verstand und Einsicht verfügt. Solange Glyphosat, Insektenvernichtungsmittel schlechthin, Kunstdünger Fungizide etc. in großen Mengen sogar auf Privatgrundstücken versprüht werden, kann es ja nicht besser werden. Hier helfen nur Aufklärung, Verbote und falls nötig drastische Strafen.Ohne eine große Diskussionsrunde ins Leben rufen zu wollen, würden mich Eure Meinungen dazu einmal interessieren. Mich erinnert das ganze an einen Spruch den ich einmal im Internet gelesen habe: "Statistik ist, wenn der Jäger einmal links und einmal rechts am Hasen vorbei schießt, ist der Hase im Durchschnitt getroffen bzw. tot."