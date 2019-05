Der "Dreimühlen-Wasserfall" in der Eifel

Der Parkplatz schien bis auf den letzten Platz voll zu sein und sogar der Rastplatz direkt an der Straße war mit Fahrzeugen zugeparkt. Dann entdeckte ich, dass der erste Parkplatz in der vordersten Reihe frei war und konnte so mit Molly meine Mittagsrunde zum "Dreimühlen-Wasserfall" dann doch wie gehofft beginnen.Da es annähernd Mittagszeit war, saß ein großer Teil der Angereisten im Restaurant-Garten beim Mittagessen und so waren wir auf der Runde weitgehend ungestört von größerem Besucherandrang. Die Fotos sprechen sicher für sich.Wer mehr wissen möchte, findet bei Wikipedia unter dem nachfolgenden Link weitere Informationen: