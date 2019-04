Kaulquappen-Rettung

Dort gibt es zwei ruhigere Stellen in die ich 2x mit einem Löffel und einem Gefäß vorsichtig einen winzig kleinen Teil ... und doch waren es hunderte ... der Kaulquappen fort gebracht habe. Zur Zeit überlege ich, ob man einen Teil in einem größeren Gefäß bis zur Umwandlung zum Frosch Zuhause halten kann.Ariane, die sich ja bei Kröten engagiert, habe ich schon dazu angeschrieben, sich auch hier zu äußern, was man zum Überleben des Frosch-Nachwuchses tun kann. Aber vielleicht haben ja noch andere Myheimatler eine gute Idee bzw. hinreichendes Wissen, was da wie zu machen wäre.