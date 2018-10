Die kleine Kuh Lisa: Noch einmal erfreuliche Neuigkeiten

In den nächsten 1-2 Wochen werden die Rinder von den Weiden geholt, dann werden die Herden wie jedes Jahr auf den BHV1-Virus getestet. Dann wird das Blut auch auf Erkrankungen auf Leukose und Brucellose getestet und wenn alles in Ordnung ist, könnte Lisa, die kleine Kuh ihre Reise in ein neues Leben antreten.Falls ich keine geeignete Transportmöglichkeit finde, wurde mir heute Morgen sogar ein kostenloser Transport zum Gnadenhof von meinem Gesprächspartner angeboten. Es läuft also vieles erst einmal ganz positiv.Etwas mehr Sorgen bereitet mir die Finanzierung des Aufenthalts für die kleine Kuh. Wurden die Beiträge zur "Kleinen Kuh" in den vergangenen Monaten noch bis zu fast 1400x aufgerufen und zwar meist außerhalb von "myheimat", ist das Interesse an den letzten Beiträgen stark zurück gegangen.Falls also noch der oder die ein/e geneigte/r Leser/in für eine Verbreitung eines noch folgenden Spendenaufrufs sorgen kann, würde ich mich freuen.