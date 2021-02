Schulschließung doch möglich? – Drei Freibäder in Bad Lauterberg standen zur Disposition – Tatsachen verdrängt?

Nachdem nun die von den Fusionsbefürwortern selbst geplante, moderierte und als beworbene Online-Infoveranstaltung gelaufen, bzw. der Bürgerentscheid in Walkenried bereits im vollen Gang ist, stehen nochimImmer wieder wird behauptet, die Sorge vor einerder Grundschule Walkenried sei unbegründet und in der „Livestream-Veranstaltung“ widerlegt worden. Trifft diese Aussage zu oder bleibt die Frage mit demgerichtet offen?ist aber, dass in Bad Lauterberg vor nicht allzu langer Zeitwurden. Dies geschah, obwohl alle drei Schulenwurden,dort angemeldet waren und Eltern sogar gegen die Schließungeneingereicht hatten. Folglich wurde trotz der Voraussetzungen, die jetzt als Gründe für einen Erhalt angeführt werden, Schulen geschlossen.Schon als 2014 diein Bad Lauterberg vom Landkreis geschlossen wurde, blieb der Bürgermeister Dr. Gans dezent im. 2015 und 2016 schloss er dann selbst verantwortlich diein den Ortsteilen. Er machte damit dieunserer Gesellschaft zumfür seinen Zukunftsvertrag. Geradezu erschreckend war da auch noch die Äußerung eines Landtagsabgeordneten, der in dem „Video-Talk“ zum Thema Schulschließung sagte, dass dieja nicht bei der Stadt, sondern beim Landkreis läge und deshalb eine Schließung nicht geschehen könne. Vermutlich war der Abgeordnete gedanklich noch bei der Oberschule Bad Sachsa oder er wusste nicht, wer Schulträger für Grundschulen ist. Denn nur um diegeht es doch und da ist nicht der Landkreis zuständig! Erschreckend auch deshalb, weil er als Kreistagsabgeordneter der SPD die Schließung der Förderschule in Bad Lauterberg ja sogar mit beschlossen hatte.Die erlebten Schulschließungen in Bad LauterbergWenn Walkenried dann bald auch nur noch ein Ortsteil von Bad Lauterberg sein wird und damals für die Ratsmehrheit in Bad Lauterberg schon das Argument:so wichtig war, warum sollten dann die Geschicke anders laufen? Wo hier eine Widerlegung von Argumenten der Eltern und der Initiatoren zu erkennen ist, das weiß wohl nur dervom Harz Kurier.Warum sich dann noch in einer Schaltung ausgerechnet jemand zu Wort meldet und für den Erhalt des Schwimmbades in Zorge die Bürger*innen auffordert, pro Fusion zu stimmen, das ist kaum noch zu verstehen. Weiß dieser Mann nicht, dass auch in Bad Lauterberg schonzur Disposition standen? Das Waldschwimmbad– heute private Badestelle -, das– heute offene Badestelle und das– heute abgerissen. Das Stichwort lautetund Bad Lauterberg hatte für Schwimmbäder kein Geld übrig und wird es in der Zukunft auch zusätzlich nicht aufbringen können.Gleiches gilt für denSeit Jahren ein Dauerthema in Bad Lauterberg. Ob eine Abgabenfreiheit in Walkenried noch Bestand haben wird, ist mehr als fraglich und steht längst auf dem Prüfstand. Steuersätze und Abgaben müssen nach der Fusion angeglichen werden. Bad Lauterberg schafft es trotz Straßenausbaubeiträge nicht, seine Verkehrseinrichtungen in Ordnung zu halten. Wie soll das ohne Beiträge funktionieren? Sobald der Landkreis sich seinen Anteil für die erhöhten Schlüsselzuweisungen über die Kreisumlage holen wird, reicht das Geld nicht mal mehr für eine Straße.Denjenigen, die an eine Fusion denken, sei gesagt, dass man eine Fusion nicht rückgängig machen kann. Deshalb sollte vorsichtig mit solchen Aufrufen umgegangen werden! Wenn solche geweckten Erwartungshaltungen hinterher nicht erfüllt werden, dann hat man das Vertrauen in die politisch handelnden Akteure zerstört und darf sich nicht über das Wählerverhalten wundern.Alternativ erscheint der Weg über eineja auch gut und sinnvoll zu sein. Sie wurde von den Gegnern einer schnellen bzw. vorschnellen Fusion als Möglichkeit vorgeschlagen, um Kosten und Verwaltungstätigkeiten zu optimieren. Leider hat das scheinbar auch der stellvertretende Bürgermeister von Walkenried verdrängt, denn sonst hätte er nicht, wie es ohne Fusion weitergehen könnte. Sicher wusste er zudem nicht, dass es auch dafür Fördermittel geben kann (die nicht angefordert wurden!).Doch diese Möglichkeit wurde mit der allgemeinen Behauptung –in Bad Lauterberg abgetan. Abgetan, obwohl die Steuerpflicht längst nicht für alle Bereiche gelten sollen und es Bundesländer gibt, die eine solche Pflicht umfänglich verhindern wollen. Warum wurde nie über diese Alternative umfänglich informiert? Warum müssen wir eine Fusion übers Knie brechen? Warum praktizieren wir nicht ein Zusammenwachsen und probieren ein Miteinander erst einmal aus?Nach zwei Jahren Verhandlung immer noch so viele offene Fragen und keine Transparenz. Vielleicht hat die Antwort nur etwas mit, abermit:, zu tun.Pressemeldung der Wählergruppe im Rat vom 5.2.2021