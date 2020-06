IG-STRABS-freies Walkenried setzt sich auch weiterhin für die Bürger ein!

Die Organisationsgruppe derhat am vergangenen Wochenende(19.06.) eine Sitzung im Freizeitzentrum Walkenried durchgeführt und den jüngsten Beschluss des Gemeinderates, wonach keine neueerstellt wird, ausgiebig diskutiert. Trotz des positiven und eindeutigen Beschlusses des Gemeinderates ist die Organisationsgruppe zu dem einvernehmlichen Entschluss gekommen, dieZunächst einmal, so dergilt der Dank den, die sich fast alle auf Anregung der IG mit dem Themaintensiv auseinandergesetzt und eine Wiedereinführung der Satzung verhindert haben. Dank, so die Mitglieder der Organisationsgruppe, gilt aber auch den zahlreichender Gemeinde, die an den regelmäßigen Informationsabenden in den letzten zwei Jahren sowie an den verschiedenenteilgenommen haben. Mit in den Dank eingeschlossen sind aber auch alle weiterenundmit denen diebei Veranstaltungen, Festen oder Demonstrationen gut und einvernehmlich zusammengearbeitet hat. Zunächst einmal geht die Bitte an alle Bürger, die roten Protestfahnen von ihren Häusern und Grundstücken im Ort zu entfernen, da die Wiedereinführung einer neuen Straßenausbaubeitragssatzung erfolgreich verhindert werden konnte. Auch künftig wird die IG alle Beschlüsse des Gemeinderates, soweit diese mitundzu tun haben, kritisch beleuchten und hinterfragen. Oberstes Ziel der IG ist aber, zusammen mit neun weiteren Initiativen im Landkreis Göttingen dieZudem werden die Südharzer Straßenausbaubeitragsgegner zusammen mit den derzeitunddes(NBgS)“ und zahlreichen weiteren Verbänden, aktiv dafür eintreten, dass das erst am 23.10 2019 neu vom Landtag beschlossenekomplett gestrichen wird. Wie bereits in neun Bundesländern, muss auch Niedersachsen die Strabs in den Landeshaushalt integrieren und so Bürger und Kommunen entlasten und damit Gerechtigkeit herstellen. Zunächst einmal geht diein die Sommerpause und plant danach weitere Informationsabende und gegebenenfalls ein Fest mit den Bürgern der Gemeinde. Gern können sich von Straßenausbaubeiträgen betroffene Bürger oder IG aus dem Bereich der Landkreise Göttingen, Northeim bei der IG STRABS-freies Walkenried melden, die mit Informationen und Unterstützung bei möglichen Protestveranstaltungen ihre Hilfe anbieten.Pressemitteilung der IG STRABS-freies Walkenried vom 23.06.2020Fotos: Bernd Jackisch