Die Organisatoren der Bürgerbegehren/Bürgerentscheide aus Bad Lauterberg und Walkenried sagen ihre Teilnahme an der „Alibi“ - Online-Informationsveranstaltung der Verwaltungen ab

Als negative Überraschung werten es diederunddass sie von den Verwaltungen ihrer Kommunen ohne vorherige Absprache bzw. Abstimmung mitnur einemzu einer Online-Informationsveranstaltung zur Fusion am 21. Januar 2021 in den Bad Lauterberger Kursaal eingeladen wurden.Anstatt rechtzeitig mit den jeweiligender Bürgerbegehren einmal in Kontakt zu treten und über die von der Verwaltung beabsichtigte Veranstaltung wenigstens konkret zu informieren, handelte die Verwaltung wieder einmaleigenständig. Dazu kommt noch, dass diedurch einerfolgen soll und dieses sich sogar teilweise beim "Einsammeln" von Statements als einevorstellte. Dies führte dazu, dass es zu weiterenkam.An der geplanten Online-Informationsveranstaltung sollen neben dender beiden Kommunen Bad Lauterberg und Walkenried noch zusätzlich ein Vertreter des, desGöttingen und die Landtagsabgeordnetenundteilnehmen. Abgesehen von den Verwaltungsspitzen aus Walkenried und Bad Lauterberg, die ja ohnehin, werden demnach nochweitere Personen eingeladen, die sich ebenfalls schon längerpositioniert haben. So muss zusammenfassend festgestellt werden, dass bei der Planung dieser Veranstaltung sorgfältig darauf geachtet wurde, dass diedeutlich überwiegt und die Online-Übertragung ebenfalls in sicheren und eigenen Händen liegt.Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist den Initiatoren der Bürgerbegehren eine Teilnahme leider. So sehr man sich auch für mehr Information eingesetzt hatte, für eine solchwill man sich nicht missbrauchen lassen. Das sahen auch zahlreiche, die zu Statements aufgefordert wurden, ebenso.Rückblickend muss noch erwähnt werden, dass einezur Legitimation der Fusionsverhandlungen durch den Lauterberger Ratwurde, jedoch Fusionsverhandlungen aufgenommen wurden. Öffentliche Debatten und echte Informationsveranstaltungen hingegen standen nicht zur Disposition. Aber jetzt, nach dem abgelehnten Bürgerentscheid aus Bad Sachsa und kurz vor dem in Walkenried stattfindenden Entscheid kommt man mit einersamt Befragung und dieserInfo-Veranstaltung um die Ecke. Die für den 21. Januar geplante Informationsveranstaltung erfüllt bedauerlicher Weise wieder nicht die Mindeststandards für einen sachgerechten und ausgewogenen Meinungsaustausch.Diezur Durchführung dieser Info-Veranstaltung lässt sich auch daran erkennen, dass trotzund sich andeutenden weiteren Verschärfungendas Risiko eingeht und mehr alsin den Kursaal einlädt. In der gegenwärtig sich zuspitzenden Lage eine unverständliche Praxis und einfür die sich ordentlich verhaltenden Bürger*innen.