Gips-Karst-Rundwanderweg von den Walkenrieder Teichen zu den Sachsensteinklippen und den Ruinen der Sachsenburg

Naturpark Geopark Harz-Braunschweiger Land-Ostfalen

Naturschutzgebiet Gipskarstlandschaft Bad Sachsa und Walkenried

Naturschutzgebiet Priorteich/ Sachsenstein

Fauna-Flora-Habitat-Gebiet Gipskarstgebiet bei Bad Sachsa

Walkenried : Walkenrieder Klosterteiche | Laut ROTHER-WANDERFÜHRER; 3. Ausgabe von 1997 soll essein. Grund genug für mich sie nach 16 Monaten in etwas ab-gewandelter Form (Bild 3) zu wiederholen.Dieser Rundweg durch eine awieZum Vergleich meine damalige Tour: „Von den Zwergenlöchern…“

Insgeheim hatte ich erhofft, wieder Haareis und Kammeis anzutreffen. Alte urwaldähnliche Eichenwälder (gleichfallsmit Totholz gibt es hier reichlich, doch leider nicht den nötigen Nachtfrost.war bei strahlendem Sonnenschein nachmittags vor einer Woche. Zwischen demund demgeht es ein kurzes Stück auf der Landstraße zum. Doch der Blick auf die noch eisbedeckten kulturhistorischenwar schon reizvoll.Schon bald führt rechts ein Pfad durch einem urwaldartig unberührten Laubwald hin-auf zu dem. Ständig muss man die Augen offen halten, um nicht über Wurzeln oder einzelne weißen Steine und Felsen zu stolpern, die den Weg säumen. Sicherheitshalber sollte man sich auch den trügerischen Klippen höchst vorsichtig nähern.Häufig fällt dabei der Blick auf weitere zahlreiche, wie z. B.Ampassieren wir die sogenannte, ein imposantes Natur-denkmal. Kaum zu glauben, dass dieser Baum schonist!Der zum Forstweg gewordene Pfad führt uns nun an einer Kuhweide die ich diesmal nicht zu Gesicht bekam. Hier am Waldrand ein reizvolles Plätzchen für eine Rast. Über die Weide schweift der Blick bis zur gegenüber liegenden Eisenbahnstrecke der Südharzbahn (zwischen Northeim und Nordhausen).Hier könnte man die Tour über diezurück nach Walkenried gewaltig abkürzen. Bald führte der Forstweg wieder im Wald hinauf zurHier mussten wir uns entscheiden. Zusätzlich zur vorgeschlagenen Runde unternahmen wir noch je einen Abstecher zumund zu den. Von beiden hatte man einen sehr schönen Blick ins Harzer Vorland über den Ortsteil Neuhof bzw. nach Bad Sachsa.Vor allem aber begeisterten uns die in der Nachmittagssonne schneeweiß leuchtenden Felsen.

Das Gestein in dieser Gegend deshalb so weiß ist, weil es durch den Einfluss von Wasser aufquillt und sich in Gips verwandelt (Ca[SO4]·2H2O).

Von der K.-H.-Hütte führt ein Waldpfad hinab ins Tal. Nach wenigen Metern tauchen links die ersten dreiauf, die größte davongenannt. Diese kleinen Höhlen, in denen einst Zwerge gewohnt haben sollen, sind(Nicht nur) Kinder können wohl kaum widerstehen, einmal hineinzukriechen.Auch später im Tal kamen wir noch an mehreren reizvollen Zwergenlöchern vorbei.Über diewar bald für Wanderer eine Überquerung angelegt. Von hier führte parallel zur Bahnstrecke ein Forstweg nach links zu denDas genaue Baujahr der Sachsenburg durch König Heinrich IV. ist nicht überliefert. Lange kann die Burg aber nicht bestanden haben, höchstens um die 10 Jahre, denn im Jahr 1074, wurde sie bereits geschleift.Vom Burgberg hat man einenDoch leider hatte sich mittlerweile die Sonne hinter Wolken versteckt.Vorbei an erneuten Fischteichen ging es durch dasmit urigen Bacheschen, Buchen und Eichen weiter bis zum romantischen Priorteich. Im Sommer hätte man hier ein erfrischendes Bad nehmen können.Am Affenteich verließen wir endgültig diesen Märchenwald.Die letzten Meter zurück zum Bahnhof, den wir nach 2,5 Stunden wieder erreichten, führten durch die ruhige Siedlungsstraße Sachsaer Weg.