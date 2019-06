Milo, der Freund, eines Freundes !

der gerettet werden mußte nach Deutschland gebracht .Dort in Norddeuschland kam er bei einer Frau fürs erste unter.Dann aber fand sich ein Mann, der Fernfahrer war, und ihn bekam, weil er ihm gut gefallen hatte !Nach ersten Schwierigkeiten, hatte sein Herrchen ihn einigermaßen gut daran gewöhnt,-- ihn in einer Wohnung zu halten !Leider mußte er dann doch viel zu oft den Milo alleine lassen, und er sah ein, daß es so nicht weiter gehen konnte.Abermals kam Milo ins Tierheim----dann bekam er eine neue Pflegefamilie ---Aber Milo, schnappte gelegntlich auch mal zu,warum auch immer das die Gründe waren---war nicht bekannt----Durch Bekannte meines befreundeten Andys erfuhr er von dem Hund und holte ihn sofort !aus Dortmund oder Düsseldorf war es -----Er wollte schon immer einen Schäferhund haben, aber Milo ist nur ein Mischlingshund, sieht aber sehr einem Schäferhund ähnlich !Leider mußte Andy der sich aufopferungsvoll mit Milo täglich beschäftigt und spazieren geht, feststellen, daß Milo anfangs sehr oft wieder in die Wohnung machte, und gelegentlich auch mal nach ihm geschnappt hatte und das sogar beim füttern !Nach und nach, ganz langsam, hat Milo es nun geschafft, Stubenrein zu bleiben !Andy hat eine Engelsgeduld und das zahlt sich aus.Die beiden sind nun schon gute Freunde geworden und Milo ist auch mir schon sehr ans Herz gewachsen, obwohl ich ihm noch nicht einmal begegnet bin, was ich aber bald möchte !Andy sendet mir fast täglich die Fotos von Milo !!Andy freut sich jetzt auch-----noch mehr ---über Milo ---und es macht ihm doppelt so viel Freude, weil auch ich ganz arg doll diesen Hund liebe !!Nun konnte ich die Bilder nicht mehr alleine für mich behalten ----für mich ist er ein süßes Baby !!Ich würde ihn sofort nehmen, aber Andy gibt ihn nicht mehr her !!