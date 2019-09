Rock Festivals 2020: Diese Events dürft ihr nicht verpassen

Rock- und Metal-Fans können sich 2020 wieder auf zahlreiche Festivals freuen! Deutschland ist dafür bekannt, ein paar der wildesten und größten Rock Festivals in Europa zu haben. Und 2020 geht es weiter mit Events, die ihr als Rock Fans nicht verpassen dürft.

Full Force 2020

Wacken Open Air 2020

Rock am Ring: Mehr als ein Festival

In Ferropolis geht es wieder rund mit Festivals in 2020 und dabei sticht eines raus. Die Rede ist vom Full Force Festival. Es findet in der Stadt des Eisens vom 26.06 bis zum 28.06.2020 statt. Der verlassene Flughafen bot Jahr für Jahr Platz für zehntausende Leute, um ihre Lieblingsbands zu bewundern. Karten für das zweitägige Festival gibt es auch schon. Das Line-Up für 2020 ist noch nicht bekannt. Die Band ,,The Ghost Inside”, wurde jedoch schon als Top-Act bestätigt. Die restliche Besetzung für Full Force 2020 steht noch offen, also bleibt gespannt wer nächsten Sommer dort noch auftreten wird.Das Wacken Open Air Festival findet 2020 im Norden Deutschlands statt. Mit 85.000 Besuchern ist es nicht nur eines der größten Rockfestivals, sondern auch eines der größten in Deutschland allgemein. Alle, die rechtzeitig ein Ticket kaufen konnten, haben die Chance vom 30.07 bis zum 1. August auf das Festival zu gehen. Der Ort an dem es stattfindet, ist derselbe wie die Jahre davor, in Wacken, Schleswig-Holstein. Nächstes Jahr sind Bands wie Mercyful Fate, At the Gates und Judas Priest schon geplant. Das sind aber noch längst nicht alle, da die vollständige Besetzung nicht feststeht. Fans können nur gespannt bleiben und darauf warten wer noch kommen wird.Selbst wenn man kein Rock-Fan ist, hat man Rock am Ring schon einmal gehört. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es über die Jahre das beliebteste Rock Festival in Deutschland geworden ist, oder zu den größten Festivals in Europa gehört. Leute kommen sogar aus dem umliegenden Ländern, extra um Teil des Events zu werden. Rock Legenden wie Billy Talent, Green Day und System of a Down werden auf dem zweitägigen Event für ordentliche Stimmung sorgen. Außer ihnen werden noch 19 andere Artisten/Bands auftreten. Die Veranstaltung findet am Nürnburgring, in der Nähe der Stadt Eifel statt. Ab dem 05.06. bis zum 07.06.2020 dürfen sich Rock-Fans freuen, denn das ist der Termin für Rock am Ring 2020! Also markiert euch den Tag im Kalender, denn den wollt ihr garantiert nicht verplanen oder vergessen.