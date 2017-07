Vortragsveranstaltung der AfD Waldeck-Frankenberg in Vöhl-Herzhausen

Vöhl : Bürgerhaus |

Naturpark JA – Windpark NEIN DANKE



Am Mittwoch, dem 5. Juli 2017 informiert Hakola Dippel - Mitglied des AfD Kreisverband Waldeck-Frankenberg - um 19.00 Uhr im Bürgerhaus "Alte Schule" in 34516 Vöhl-Herzhausen, Ederstraße 12



über den



Sinn oder Unsinn der Energiewende mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft im Wald



• Was muss eine Stromversorgung eines Industrielandes berücksichtigen? Ist es notwendig, die freie Landschaft und den Wald – als letzten naturnahen Rückzugsraum für viele bedrohte Tierarten – zu industrialisieren? Ist Strom aus erneuerbaren Energiequellen wirklich sauberer und billiger? Gibt es gesundheitliche Auswirkungen auf den Menschen? Was ist das Windturbinensyndrom?



• Mit einer kurzen Präsentation wird der energiepolitische Sprecher der AfD – Fraktion im Kreistag in das Thema einführen und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. Gemeinsam mit den Anwesenden soll nach Wegen gesucht werden, den Bau der geplanten Industrieanlagen im Wald von Vöhl und Lichtenfels zu verhindern.



Der Eintritt ist frei



weitere Informationen: www.afd-wa-fkb.de